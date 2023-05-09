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22:55, 9 мая 2023Мир

Евросоюз обвинили в попытках положить конец исторической дружбе России и Сербии

Депутат ЕП Мариани обвинил ЕС в попытках положить конец исторической дружбе РФ и Сербии

Фото: Pixabay

Депутат Европейского парламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани во время своего выступления на пленарной сессии организации в Страсбурге выступил с обвинениями в адрес Евросоюза (ЕС) из-за его попыток навязать Сербии свою международную политику и положить конец исторической дружбе с Россией, сообщает ТАСС.

«ЕС оказывает давление на Сербию с тем, чтобы она трансформировала свою политическую и общественную жизнь. Брюссель хотел бы обрубить историческую дружбу Сербии и России, навязывая, в частности, свою международную политику», — заявил евродепутат.

Он напомнил, что ранее ЕС выступил в поддержку отделения Косово от Сербии, после чего сделал вид, что благодаря ему Белград и Приштина смогли прийти к соглашению. По словам Мариани, организация предпринимает попытки сделать так, чтобы все забыли о вине ЕС и НАТО в том, что Сербия была засыпана бомбами.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что каждый представитель стран Запада при встрече по любому вопросу с руководством республики сразу вне зависимости от темы разговора требует ввести санкции в отношении России.

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Марина Совина
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