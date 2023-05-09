В США ответили на вопрос о помощи Украине словами про жвачку

Госсекретарь США Блинкен обещал помогать Украине вопреки проблемам Вашингтона

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал ситуацию с выделением помощи Украине. Его слова приводит РИА Новости.

На пресс-конференции по итогам переговоров с британским коллегой Блинкен ответил на вопрос о помощи Украине словами про жвачку. Он обещал помогать Киеву вопреки проблемам Вашингтона на фоне случаев массовой стрельбы и передозировок опиоидами. «Мы бежим, я хотел сказать — идем, но мы бежим и жуем жвачку одновременно», — подчеркнул чиновник.

Блинкен добавил, что США обязаны и «разбираться с вызовами дома и с мировыми, понимая связь между ними».

Ранее 9 мая сообщалось, что США выделили Украине новый пакет военной помощи. Объем поставок оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Вашингтон также заявил о поддержке «самых неотложных потребностей Украины» и приверженности наращиванию потенциала Вооруженных сил Украины (ВСУ).