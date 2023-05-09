Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:19, 9 мая 2023Мир

В США ответили на вопрос о помощи Украине словами про жвачку

Госсекретарь США Блинкен обещал помогать Украине вопреки проблемам Вашингтона
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен . Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал ситуацию с выделением помощи Украине. Его слова приводит РИА Новости.

На пресс-конференции по итогам переговоров с британским коллегой Блинкен ответил на вопрос о помощи Украине словами про жвачку. Он обещал помогать Киеву вопреки проблемам Вашингтона на фоне случаев массовой стрельбы и передозировок опиоидами. «Мы бежим, я хотел сказать — идем, но мы бежим и жуем жвачку одновременно», — подчеркнул чиновник.

Блинкен добавил, что США обязаны и «разбираться с вызовами дома и с мировыми, понимая связь между ними».

Ранее 9 мая сообщалось, что США выделили Украине новый пакет военной помощи. Объем поставок оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Вашингтон также заявил о поддержке «самых неотложных потребностей Украины» и приверженности наращиванию потенциала Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Захарова оценила заявления МИД Украины об участии лидеров стран СНГ в параде
Белоруссия рассказала о действиях по противостоянию западным санкциям
В Белом доме рассказали об итогах Второй мировой войны
Иммунолог оценила состояние здоровья Романа Костомарова
Китай нашел способ укрепиться на европейском рынке электромобилей
Украине предсказали исключение из архитектуры безопасности в Европе
Британия и США захотели создать коалицию для восстановления Украины
Баскетболист ЦСКА Швед записал видеообращение после избиения
В США ответили на вопрос о помощи Украине словами про жвачку
Москвичи признались в любви к легендарной столичной пончиковой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.