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13:06, 9 мая 2023Мир

Бывшего премьер-министра Пакистана задержали

Geo News: бывшего премьера Пакистана Имрана Хана задержали в суде по делу о терроризме

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Бывшего премьер-министра Пакистана, председателя оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имрана Хана задержали правоохранители по делу о терроризме. Об этом во вторник, 9 мая, сообщает местный телеканал Geo News.

Уточняется, что он был взят под стражу прямо в зале суда, где разбиралось дело о нецелевой растрате средств фонда Al-Qadir Trust. Имран Хан находился в здании Высокого суда, чтобы внести залог по другим делам, возбужденным в его отношении.

В августе прошлого года Имрану Хану было предъявлено обвинение в терроризме. Дело возбуждено по статье 7 Закона о борьбе с терроризмом за угрозы в отношении полиции и судебных органов. Обвинения были выдвинуты после того, как отстраненный от власти в результате вотума недоверия политик произнес речь перед сотнями сторонников на митинге в столице, где осудил недавний арест одного из его ближайших помощников.

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Зарина Дзагоева
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