Бывшему премьеру Пакистана предъявлено обвинение в терроризме

Полиция Пакистана предъявила экс-премьеру Имрану Хану обвинение в терроризме

Полиция Пакистана предъявила бывшему премьер-министру Имрану Хану обвинения в терроризме. Об этом сообщает Urdu Alarabiya.

Предварительный информационный отчет против политика был подан в полицейский участок Маргалла в Исламабаде по жалобе мирового судьи Али Джаведа 20 августа. Дело возбуждено по статье 7 Закона о борьбе с терроризмом за угрозы в отношении полиции и судебных органов.

Обвинения были выдвинуты после того, как отстраненный от власти в результате вотума недоверия политик произнес речь перед сотнями сторонников на митинге в столице, где осудил недавний арест одного из его ближайших помощников. Хан пообещал подать в суд на полицейских и судью, заявив, что задержанный подвергся пыткам.

«Мы не пощадим вас», — сказал экс-премьер, обращаясь к правоохранителям.

В полицейском отчете говорится, что комментарии политика представляют собой преднамеренную и незаконную попытку запугать судебную систему и полицию страны. «То, как Имран Хан произнес свою речь, и высказанные им угрозы вызвали страх и ужас среди полиции, судебных органов и простых людей и нанесли ущерб спокойствию в стране», — говорится в отчете.

Ранее, 9 апреля, 174 депутата проголосовали за вынесение вотума недоверия премьер-министру Имрану Хану на фоне обвинений в неэффективном управлении экономикой. Уже 10 апреля десятки тысяч сторонников бывшего премьера и возглавляемой им партии «Техрик-и-Инсаф» вышли на массовые акции протеста против госпереворота в стране. Протесты прошли во всех крупных городах страны, в том числе в столице Исламабаде​​​.