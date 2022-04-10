Dawn: массовые акции протеста против госпереворота вспыхнули в Пакистане

Десятки тысяч сторонников бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана и возглавляемой им партии «Техрик-и-Инсаф» вышли на массовые акции протеста против госпереворота в стране. Об этом сообщает издание Dawn.

Протесты прошли во всех крупных городах страны, в том числе в столице Исламабаде​​​. Отмечается, что жители вышли на улицы, чтобы выразить поддержку Хану.

Экс-премьер, в свою очередь, поблагодарил сторонников. «Спасибо всем пакистанцам за их удивительное излияние поддержки и эмоций в знак протеста против поддерживаемой США смены режима с целью привести к власти группу сговорчивых мошенников, выпущенных под залог. Показывает, что пакистанцы дома и за рубежом решительно отвергли это», — написал он в соцсетях.

9 апреля парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. По информации местных СМИ, за вотум недоверия проголосовали 174 депутата, то есть большинство нижней палаты законодательного органа страны. Перед голосованием по вотуму недоверия спикер Национального собрания (нижней палаты парламента) Пакистана Асад Кайсер подал в отставку.

Голосование по выбору нового премьер-министра страны пройдет в понедельник, 11 апреля.