В Пакистане анонсировали голосование парламента по выбору нового премьера

Dawn: парламент Пакистана проведет голосование по выбору нового премьера 11 апреля

Парламент Пакистана проведет голосование по выбору нового премьер-министра страны 11 апреля. Об этом сообщает издание Dawn со ссылкой на исполняющего обязанности спикера законодательного органа Аяза Садика.

По его словам, кандидаты, желающие побороться за пост премьера должны подать свои документы до 14:00 воскресенья по местному времени (12:00 по мск).

Ранее сообщалось, что парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. По информации местных СМИ, за вотум недоверия проголосовали 174 депутата, то есть большинство нижней палаты законодательного органа страны. Перед голосованием по вотуму недоверия спикер Национального собрания (нижней палаты парламента) Пакистана Асад Кайсер подал в отставку.

