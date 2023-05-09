RusVesna: российские военные бросили в бой «Искандеры» для остановки наступления ВСУ

Российские военные несколько дней назад бросили в бой оперативно-тактические комплексы «Искандер» для поражения объектов и остановки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает издание «Русская весна».

По его информации, в понедельник, 8 мая, ракеты били по целям под Харьковом, где замечена концентрация украинских войск, готовых начать наступление для атак российских позиций.

Основное назначение современных ракетных комплексов «Искандер» — уничтожение систем ПВО и ПРО врага, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

Ранее военный корреспондент Андрей Коц прокомментировал подготовку ВСУ контрнаступления и назвал причины его провала. По его словам, для осуществления своих планов украинским военным не хватает большого количества бойцов.