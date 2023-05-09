В Белоруссии заявили о предотвращении терактов перед Днем Победы

КГБ Белоруссии сообщило, что попытки терактов перед Днем Победы удалось предотвратить

Председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель заявил, что спецслужбы страны предотвратили попытки терактов перед Днем Победы. Его слова приводит БЕЛТА.

Он сообщил, что подробности ведомство огласит 10 мая, уточнив, что задержано «определенное количество лиц, которые готовились к совершению терактов». Тертель также указал на причастность неких спецслужб к попыткам их совершения.

Глава КГБ уточнил, что президенту Александру Лукашенко сообщили о пресечении терактов. Их целью он назвал «попытку всколыхнуть ситуацию».

В апреле в Белоруссии задержали гражданина республики и россиянина, которые планировали теракты в Гродно.