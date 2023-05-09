Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:45, 9 мая 2023Бывший СССР

В Белоруссии заявили о предотвращении терактов перед Днем Победы

КГБ Белоруссии сообщило, что попытки терактов перед Днем Победы удалось предотвратить

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель заявил, что спецслужбы страны предотвратили попытки терактов перед Днем Победы. Его слова приводит БЕЛТА.

Он сообщил, что подробности ведомство огласит 10 мая, уточнив, что задержано «определенное количество лиц, которые готовились к совершению терактов». Тертель также указал на причастность неких спецслужб к попыткам их совершения.

Глава КГБ уточнил, что президенту Александру Лукашенко сообщили о пресечении терактов. Их целью он назвал «попытку всколыхнуть ситуацию».

В апреле в Белоруссии задержали гражданина республики и россиянина, которые планировали теракты в Гродно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Захарова оценила заявления МИД Украины об участии лидеров стран СНГ в параде
МИД России отреагировал на срыв церемонии по случаю Дня Победы в Польше
Китайца обвинили в распространении слухов о катастрофе с помощью ChatGPT
В Белоруссии заявили о предотвращении терактов перед Днем Победы
The Weeknd решил сменить сценический псевдоним
Стилисты назвали устаревшие и самые модные купальники на лето
Экс-советник Пентагона призвал к нормализации отношений с Россией
В Челябинской области пьяный мужчина попытался убить полицейского
На Украине заявили о «решающем этапе» выполнения рекомендаций по вступлению в ЕС
Врач предупредила о вреде народных методов чистки сосудов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.