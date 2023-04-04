КГБ Белоруссии сообщил о задержании планировавшего теракты россиянина

В Белоруссии задержали россиянина и гражданина республики, планировавших теракты в Гродно

В Белоруссии задержали гражданина республики и россиянина, которые планировали теракты в Гродно, передает белорусский телеканал ОНТ со ссылкой на Комитет государственной безопасности (КГБ) страны.

Теракт также должен был состоятся и против генконсульства России в городе. «Всем руководил сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Вячеслав Розум», — сообщили журналисты.

Россиянина Алексея Куликова и белоруса Вадима Паценко завербовал российский оппозиционер Даниил Ковалевский. Позже Ковалевского задержали и экстрадировали в Россию.

Перед своим задержанием Ковалевский передал Розуму информацию о завербованных. «В прицеле террористов было сразу несколько гродненских объектов», — сообщил белорусский телеканал.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с директором Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным сообщил, что белорусские силовики задержали более 30 пособников иностранных спецслужб. Он добавил, что такие люди живут в белорусском обществе, помогая совершать противоправные действия, в том числе теракты.