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14:28, 4 апреля 2023Бывший СССР

КГБ Белоруссии сообщил о задержании планировавшего теракты россиянина

В Белоруссии задержали россиянина и гражданина республики, планировавших теракты в Гродно

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Белоруссии задержали гражданина республики и россиянина, которые планировали теракты в Гродно, передает белорусский телеканал ОНТ со ссылкой на Комитет государственной безопасности (КГБ) страны.

Теракт также должен был состоятся и против генконсульства России в городе. «Всем руководил сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Вячеслав Розум», — сообщили журналисты.

Россиянина Алексея Куликова и белоруса Вадима Паценко завербовал российский оппозиционер Даниил Ковалевский. Позже Ковалевского задержали и экстрадировали в Россию.

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Перед своим задержанием Ковалевский передал Розуму информацию о завербованных. «В прицеле террористов было сразу несколько гродненских объектов», — сообщил белорусский телеканал.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с директором Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным сообщил, что белорусские силовики задержали более 30 пособников иностранных спецслужб. Он добавил, что такие люди живут в белорусском обществе, помогая совершать противоправные действия, в том числе теракты.

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Алевтина Запольская
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