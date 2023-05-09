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18:36, 9 мая 2023Ценности

Стилисты назвали устаревшие и самые модные купальники на лето

Стилист Кафьеро назвала спортивные купальники в стиле 1990-х годов модными на лето

Фото: Christopher Campbell / Unsplash

Редакторы портала Insider совместно со стилистами назвали устаревшие и самые модные купальники на лето 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В список попали монокини с вырезами и в яркой цветовой гамме, а также спортивные варианты в стиле 1990-х годов. При этом вторые можно сочетать с сандалиями, оформленными массивными ремешками, и шляпой, пояснила персональная стилистка Даниэль Кафьеро.

Кроме того, специалистки посоветовали обратить внимание на комплекты бикини одинаковых расцветок, слитные купальники с длинными рукавами и принтами в стиле ретро. Вдобавок они отметили, что в грядущем жарком сезоне будут преобладать вязанные крючком изделия.

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Помимо прочего, собеседницы издания составили перечень неактуальных моделей данного предмета гардероба. Основательница сервиса по подбору одежды Элизабет Кассаб включила в антирейтинг бикини-бандо, плавки с низкой посадкой и массивными логотипами. В то же время стилистка предложила отказаться от купальников неоновых и лаймовых цветов и танкини.

Ранее дизайнер Аника Керимова назвала россиянкам самые модные цвета одежды на лето 2023 года. В грядущем сезоне актуальными окажутся вещи растительного зеленого и электрического синего оттенков, а также изделия цвета «насыщенный апельсин», отметила специалистка. В то же время популярными останутся предметы гардероба в пастельной гамме, которые, по словам эксперта, способны освежить образ.

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Мария Винар
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