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13:52, 3 мая 2023Ценности

Россиянкам назвали самые модные цвета одежды на лето

Дизайнер Аника Керимова назвала растительный зеленый модным цветом одежды на лето

Фото: Tiko Giorgadze / Unsplash

Дизайнер Аника Керимова назвала россиянкам самые модные цвета одежды на лето 2023 года. Ее комментарий публикует «Вечерняя Москва».

В грядущем сезоне актуальными окажутся вещи растительного зеленого и электрического синего оттенков, а также изделия цвета «насыщенный апельсин», отметила специалистка. В то же время популярными останутся предметы гардероба в пастельной гамме, которые, по словам эксперта, способны освежить образ.

Кроме того, собеседница издания высказалась о модных тканях. Среди них — деним, лен и полупрозрачные материалы. При этом она посоветовала присмотреться к одежде с перьями и бахромой, коротким шортам, мини-юбкам и стилю карго, включающему в себя в том числе широкие брюки или шорты с несколькими накладными карманами.

В апреле российская стилистка Александра Ерохова назвала откровенные платья трендом лета 2023 года. В грядущем сезоне в моде окажутся платья-сетки и платья-комбинации, отметила специалистка. Кроме того, популярными станут блузки с рюшами, оборками, бантами и объемными цветами и юбки длины макси.

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Алина Гостева
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