Россиянкам назвали самые модные цвета одежды на лето

Дизайнер Аника Керимова назвала растительный зеленый модным цветом одежды на лето

Дизайнер Аника Керимова назвала россиянкам самые модные цвета одежды на лето 2023 года. Ее комментарий публикует «Вечерняя Москва».

В грядущем сезоне актуальными окажутся вещи растительного зеленого и электрического синего оттенков, а также изделия цвета «насыщенный апельсин», отметила специалистка. В то же время популярными останутся предметы гардероба в пастельной гамме, которые, по словам эксперта, способны освежить образ.

Кроме того, собеседница издания высказалась о модных тканях. Среди них — деним, лен и полупрозрачные материалы. При этом она посоветовала присмотреться к одежде с перьями и бахромой, коротким шортам, мини-юбкам и стилю карго, включающему в себя в том числе широкие брюки или шорты с несколькими накладными карманами.

В апреле российская стилистка Александра Ерохова назвала откровенные платья трендом лета 2023 года. В грядущем сезоне в моде окажутся платья-сетки и платья-комбинации, отметила специалистка. Кроме того, популярными станут блузки с рюшами, оборками, бантами и объемными цветами и юбки длины макси.