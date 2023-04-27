Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:32, 27 апреля 2023Ценности

Российская стилистка назвала откровенные платья трендом лета

Стилистка Александра Ерохова назвала платья-сетки и платья-комбинации трендом лета

Фото: Serhii Yevdokymov / Shutterstock / Fotodom

Российская стилистка Александра Ерохова назвала откровенные платья трендом лета 2023 года. Ее комментарий приводит «Газета.Ru».

В грядущем сезоне в моде окажутся платья-сетки и платья-комбинации, отметила специалистка. В то же время актуальность утратят строгие и спортивные платья-поло и платья-рубашки. «Спортшик отходит на второй план, этим летом берем курс на женственность. Чем элегантнее и романтичнее платье, тем лучше», — заявила эксперт.

Кроме того, популярными станут блузки с рюшами, оборками, бантами и объемными цветами и юбки длины макси, например джинсовые с разрезами или прямые атласные. При этом последние можно носить не только с туфлями, но и с кедами, указала собеседница издания.

Ранее российский стилист Александр Рогов назвал самый модный фасон юбок на весну 2023 года. Специалист отметил, что в текущем сезоне оказались актуальны джинсовые юбки длины макси. В качестве иллюстрации своих слов он привел снимки с образами, составленными с указанным предметом гардероба.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Крупный дрон самолетного типа заметили над Подмосковьем
Школьник попал в больницу после избиения отчимом в Москве
Блогерша назвала устаревшую одежду для лета 2023 года
Власти Украины провели телефонный разговор с военным руководством США
Пассажир составил строгие правила этикета в самолете и вызвал гнев в сети
Песков прокомментировал перспективу встречи Путина и Эрдогана
Любителей запивать шашлык алкоголем предупредили о последствиях
Охваченная огнем российская деревня попала на видео
Россиянам усложнили покупку жилья в одной стране
Российская стилистка назвала откровенные платья трендом лета
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.