Российская стилистка назвала откровенные платья трендом лета

Стилистка Александра Ерохова назвала платья-сетки и платья-комбинации трендом лета

Российская стилистка Александра Ерохова назвала откровенные платья трендом лета 2023 года. Ее комментарий приводит «Газета.Ru».

В грядущем сезоне в моде окажутся платья-сетки и платья-комбинации, отметила специалистка. В то же время актуальность утратят строгие и спортивные платья-поло и платья-рубашки. «Спортшик отходит на второй план, этим летом берем курс на женственность. Чем элегантнее и романтичнее платье, тем лучше», — заявила эксперт.

Кроме того, популярными станут блузки с рюшами, оборками, бантами и объемными цветами и юбки длины макси, например джинсовые с разрезами или прямые атласные. При этом последние можно носить не только с туфлями, но и с кедами, указала собеседница издания.

Ранее российский стилист Александр Рогов назвал самый модный фасон юбок на весну 2023 года. Специалист отметил, что в текущем сезоне оказались актуальны джинсовые юбки длины макси. В качестве иллюстрации своих слов он привел снимки с образами, составленными с указанным предметом гардероба.