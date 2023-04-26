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18:49, 26 апреля 2023Ценности

Стилист Рогов назвал самую модную юбку на весну

Стилист Рогов назвал джинсовые юбки длины макси самыми модными весной 2023 года

Фото: Raimonda Kulikauskiene / Getty Images

Российский стилист Александр Рогов назвал самый модный фасон юбок на весну 2023 года. На данную тему он высказался в своем Telegram-канале, который насчитывает более 120 тысяч подписчиков.

Специалист отметил, что в текущем сезоне оказались актуальны джинсовые юбки длины макси. В качестве иллюстрации своих слов он привел снимки с образами, составленными с указанным предметом гардероба. Так, изделие можно сочетать с рубашками, жилетами и топами из денима, объемными пиджаками и кожаными куртками.

Подписчики оценили ставшую популярной одежду в комментариях. «Очень модно и стильно! Нравится!», «Я купила и уже ношу! Обожаю», «Безумно стильный тренд! Очень нравятся тотал луки из денима с такой юбкой», — указали пользователи.

Ранее российский стилист Алексей Сухарев назвал модные фасоны платьев на 2023 год. По словам эксперта, в настоящее время стали актуальны данные предметы гардероба в стиле 2000-х годов. Например, наряды длины мини и макси с открытыми плечами и ассиметричными деталями.

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Алина Гостева
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