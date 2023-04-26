Стилист Рогов назвал самую модную юбку на весну

Стилист Рогов назвал джинсовые юбки длины макси самыми модными весной 2023 года

Российский стилист Александр Рогов назвал самый модный фасон юбок на весну 2023 года. На данную тему он высказался в своем Telegram-канале, который насчитывает более 120 тысяч подписчиков.

Специалист отметил, что в текущем сезоне оказались актуальны джинсовые юбки длины макси. В качестве иллюстрации своих слов он привел снимки с образами, составленными с указанным предметом гардероба. Так, изделие можно сочетать с рубашками, жилетами и топами из денима, объемными пиджаками и кожаными куртками.

Подписчики оценили ставшую популярной одежду в комментариях. «Очень модно и стильно! Нравится!», «Я купила и уже ношу! Обожаю», «Безумно стильный тренд! Очень нравятся тотал луки из денима с такой юбкой», — указали пользователи.

Ранее российский стилист Алексей Сухарев назвал модные фасоны платьев на 2023 год. По словам эксперта, в настоящее время стали актуальны данные предметы гардероба в стиле 2000-х годов. Например, наряды длины мини и макси с открытыми плечами и ассиметричными деталями.