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15:18, 24 апреля 2023Ценности

Россиянкам назвали модные фасоны платьев на 2023 год

Стилист Алексей Сухарев назвал модными платья в стиле 2000-х годов

Фото: Unsplash

Российский стилист Алексей Сухарев назвал модные фасоны платьев на 2023 год. Его комментарий публикует StarHit.

По словам эксперта, в настоящее время стали актуальны данные предметы гардероба в стиле 2000-х годов. Например, наряды длины мини и макси с открытыми плечами, ассиметричными деталями, а также акцентами на животе или декольте. «Помимо этого, максимум декора, плечи, разрезы. Что касается цветов, то это хищный и цветочный принты, вся пастельная гамма. Но самые модные цвета сезона — черный и розовый», — добавил собеседник издания.

Кроме того, по-прежнему в списках трендов остаются платья-рубашки, платья с запахом и платья-комбинации, заключил специалист.

Ранее стилистка Лина Дембикова назвала россиянкам модные купальники на лето 2023 года. В отличие от прошлого года, где в тренде оказались изделия в скромном и практичном стиле, в грядущем пляжном сезоне станут актуальны оригинальные и разнообразные фасоны.

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Алина Гостева
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