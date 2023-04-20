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11:01, 20 апреля 2023Ценности

Россиянкам назвали модные купальники на лето

Стилистка Лина Дембикова назвала мини-купальники модными летом 2023 года

Фото: Jernej Graj / Unsplash

Стилистка Лина Дембикова назвала россиянкам модные купальники на лето 2023 года. Ее комментарий приводит PopCornNews.

В отличие от прошлого года, где в тренде оказались изделия в скромном и практичном стиле, в грядущем пляжном сезоне станут актуальны оригинальные и разнообразные фасоны. Так, специалистка отметила, что акцент будет на сексуальности и открытости.

«Пришел глобальный тренд на феминность и сексуальность. Это купальники с декоративными веревочками и эффектными элементами. Например, цветами», — заявила собеседница издания, добавив, что в число популярных также войдут мини-купальники и слитные предметы гардероба с различными вырезами.

Ранее звездный стилист Алеко Надирян назвал россиянкам один из главных трендов в одежде на лето 2023 года. По словам специалиста, популярными в грядущем сезоне окажутся джинсовые топы. Подобные предметы гардероба представлены в коллекциях многих известных брендов.

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Алина Гостева
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