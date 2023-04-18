Россиянкам назвали один из главных трендов в одежде на лето

Стилист Алеко Надирян назвал джинсовые топы одним из главных трендов в одежде на лето

Звездный стилист Алеко Надирян в Telegram назвал россиянкам один из главных трендов в одежде на лето 2023 года.

По словам специалиста, популярными в грядущем сезоне окажутся джинсовые топы. Подобные предметы гардероба представлены в коллекциях многих известных брендов. Среди них — зарубежные марки Saint Laurent, Blumarine и Diesel и отечественные — Lime и Love Republic.

Эксперт сопроводил публикацию снимками указанных изделий различных фасонов. Например, в их числе бюстье из денима, топ в виде бабочки, украшенный металлической фурнитурой, жилет свободного кроя, а также топ с открытой спиной и воротом.

Ранее российский стилист Александр Рогов назвал вечно модную одежду. По словам эксперта в сфере стиля, актуальность сохранят такие предметы гардероба, как твидовый жакет марки Chanel, пальто teddy bear Max Mara, плащ Burberry, кожаная куртка Acne и поло Lacoste.