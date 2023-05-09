Глава МИД Ирана прибудет в Москву для участия в четырехсторонних переговорах

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян прибудет в Москву для участия в переговорах

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян прибудет в Москву во вторник, 9 мая, для участия в четырехсторонних переговорах по стабилизации отношений между Турцией и Сирией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла республики в России Казема Джалали.

«Сегодня вечером в Москву прибудет министр иностранных дел нашей страны [Хосейн] Амир Абдоллахиян для участия в первой четырехсторонней встрече по Сирии», — приводит слова дипломата агентство Tasnim.

Отмечается, что процесс нормализации отношений между двумя странами начался 28 декабря 2022 года в Москве, когда прошли консультации глав военных ведомств России, Сирии и Турции. В ходе встречи была достигнута договоренность о создании совместной трехсторонней комиссии. Позже стало известно, что в консультациях на уровне глав дипведомств примет участие исламская республика Иран.

3 мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу допустил, что встреча представителей России, Турции, Сирии и Ирана может состояться 10 мая. Встреча была запланирована в Москве.