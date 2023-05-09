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16:37, 9 мая 2023Мир

Шольц призвал ЕС не бояться демонстрации силы со стороны России

Канцлер ФРГ Шольц призвал ЕС не бояться демонстрации силы со стороны России
СюжетСанкции против России:

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) не должен бояться демонстрации силы со стороны России. К этому призвал канцлер ФРГ Олаф Шольц, его слова приводит испанский канал Ser.

«Сегодня [президент России Владимир] Путин показывает свои ракеты, танки и солдат. Он нас не пугает, и мы остаемся непоколебимыми в нашей поддержке Украины до тех пор, пока это потребуется», — заявил он. Шольц также обратился к Европе с призывом представить миру «единый голос» и заверил, что 27 стран-членов союза продолжат работу над усилением санкций против Москвы.

9 мая российский лидер заявил, что против России снова развязана война. Президент пообещал, что страна защитит жителей Донбасса и обеспечит свою безопасность.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС увеличить военную поддержку Киева для эффективного наступления украинской армии. По его словам, больше всего Вооруженные силы Украины нуждаются в артиллерийских снарядах.

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Алина Гончарова
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