Канцлер ФРГ Шольц призвал ЕС не бояться демонстрации силы со стороны России

Европейский союз (ЕС) не должен бояться демонстрации силы со стороны России. К этому призвал канцлер ФРГ Олаф Шольц, его слова приводит испанский канал Ser.

«Сегодня [президент России Владимир] Путин показывает свои ракеты, танки и солдат. Он нас не пугает, и мы остаемся непоколебимыми в нашей поддержке Украины до тех пор, пока это потребуется», — заявил он. Шольц также обратился к Европе с призывом представить миру «единый голос» и заверил, что 27 стран-членов союза продолжат работу над усилением санкций против Москвы.

9 мая российский лидер заявил, что против России снова развязана война. Президент пообещал, что страна защитит жителей Донбасса и обеспечит свою безопасность.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС увеличить военную поддержку Киева для эффективного наступления украинской армии. По его словам, больше всего Вооруженные силы Украины нуждаются в артиллерийских снарядах.