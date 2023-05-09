Путин заявил о развязанной против России войне

Президент Путин: против России снова развязана война, но страна обеспечит безопасность

Против России снова развязана война, но страна обеспечит свою безопасность. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая с речь на параде Победы в Москве. Его слова приводит ТАСС.

«Против нашей Родины вновь развязана настоящая война, но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность», — пообещал глава государства.

Ранее Путин заявил, что, когда пылал Донбасс, Запад играл краплеными картами. По его словам, западные элиты превратились в символ тотальной, беспринципной лжи.

Президент также говорил о том, что Запад веками хотел «почикать и раздробить» Россию. По словам Путина, на протяжении веков целью стратегических партнеров России являлась попытка «дезинтеграции и ослабления, разобщения нашей страны».