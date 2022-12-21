Путин обвинил Запад в желании «почикать и раздробить» Россию

Путин заявил, что Запад веками хотел «почикать и раздробить» Россию

Запад веками хотел «почикать и раздробить» Россию. Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил президент Владимир Путин. Трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, на протяжении веков целью стратегических партнеров России является попытка «дезинтеграции и ослабления, разобщения нашей страны». «Ничего нового здесь нет. Слишком большая, как им кажется, страна, представляющая угрозу для кого-то, поэтому ее нужно немножко почикать, раздробить. Всегда [так было]», — сказал Путин.

Ранее президент заявил, что на Западе «уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России». По словам главы государства, желание сохранить суверенитет и целостность России стало одной из причин для объявления частичной мобилизации в стране.