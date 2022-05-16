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Путин заявил о выходе НАТО за рамки своей геополитики

Путин заявил, что НАТО выходит за рамки геополитики и старается влиять на другие регионы

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО выходит за рамки своей геополитики и старается влиять на международные процессы в других регионах. Свою точку зрения российский лидер выразил в ходе саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве, передает ТАСС.

По его словам, помимо «бесконечной расширенческой политики» Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения, то есть за пределы территорий Евроатлантического региона. Он добавил, что блок старается активнее включаться в политику других регионов и «контролировать международные ситуации с точки зрения безопасности, влиять на них не лучшим образом».

Путин подчеркнул, что выход НАТО за рамки своей геополитики требует дополнительного внимания со стороны России.

Ранее российский лидер заявил, что расширение НАТО — проблема, которая создается искусственно, так как делается это в интересах США. Президент России отметил, что Североатлантический альянс используется как инструмент внешней политики одной страны, но делается это достаточно настойчиво, искусственно и агрессивно.

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Варвара Кошечкина
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