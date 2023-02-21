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12:15, 21 февраля 2023Россия

Путин обвинил Запад в игре «краплеными картами»

Президент России Путин заявил, что Запад играл «краплеными картами»

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Все то время, когда пылал Донбасс, Запад играл «краплеными картами». С таким обвинением выступил в ходе своего послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин, прямая трансляция речи главы государства доступна в Telegram-канале Кремля.

Путин напомнил, что этот «отвратительный метод обмана» уже ни раз был опробован ранее.

«Действительно, западные элиты превратились в символ тотальной, беспринципной лжи. Мы отстаиваем не только свои интересы, но и то, что в современном мире не должно быть деления на так называемые цивилизованные страны и все остальные», — констатировал президент России.

Глава государства оглашает послание в Гостином дворе. На мероприятии присутствуют не только члены верхней и нижней палат российского парламента, но и духовные лица, общественные деятели и участники специальной военной операции на Украине. Иностранные журналисты на него не приглашены.

В предыдущий раз президент обращался с посланием депутатам и сенаторам в апреле 2021 года. В 2022 году мероприятие не состоялось. В Кремле объяснили это напряженным графиком главы государства. Путин также не выступал с посланием в 2017 году — он обратился к парламентариям 1 марта 2018 года во время избирательной кампании.

Игорь Дмитров
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