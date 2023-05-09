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08:49, 9 мая 2023Культура

Вышел новый трейлер «Оппенгеймера» Кристофера Нолана

В сети появился второй трейлер фильма «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана

В сети появился второй трейлер фильма «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана. Ролик размещен на YouTube-канале кинокомпании Universal Pictures.

Сюжет картины, главную роль в которой исполнит звезда «Острых козырьков» Киллиан Мерфи, будет посвящен создателю атомной бомбы Роберту Оппенгеймеру. В актерский состав проекта также вошли Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон, Джош Хартнетт, Кеннет Брана и другие.

Нолан выступил в кинокартине в качестве режиссера, продюсера и сценариста. Премьера фильма, которая основана на книге «Американский Прометей», назначена на 21 июля 2023 года.

Ранее Нолан сообщил, что самым сложным проектом в его карьере стал фильм «Оппенгеймер». Режиссер отметил, что самой тяжелой задачей было воссоздать ядерный взрыв без использования компьютерной графики.

Марина Совина
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