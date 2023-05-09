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23:20, 9 мая 2023Бывший СССР

Стало известно о смертельном отравлении десятков бойцов ВСУ пельменями

RT: 40 бойцов ВСУ умерли от отравления переданными им волонтерами пельменями

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) запретили принимать какую-либо гуманитарную помощь от незнакомых волонтеров после того, как десятки бойцов умерли от отравления пельменями. Об этом стало известно из голосовых сообщений с телефона ликвидированного украинского десантника, которые телеканал RT опубликовал в своем Telegram-канале.

«Подразделениям ВСУ запретили принимать гумпомощь от "непроверенных" волонтеров, после того как некие люди передали 30-й отдельной механизированной бригаде ВСУ пельмени, от которых умерли 40 бойцов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время неизвестно, были ли украинские военные отравлены намеренно или инцидент произошел из-за ненадлежащего качества продукта.

Ранее секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что крайнее решение о сроках и направлениях контрнаступления остается неизвестным и будет приниматься в кабинете верховного главнокомандующего, украинского президента Владимира Зеленского.

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Марина Совина
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