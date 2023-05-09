Пугачева показала свои архивные фотографии с ветеранами

Алла Пугачева опубликовала архивные фотографии с ветеранами разных лет

Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) посвященные 9 мая фотографии из своего архива. На представленных снимках Примадонна запечатлена в кругу ветеранов.

«Где же вы теперь, друзья-однополчане?» — подписала пост артистка, вспомнив песню композитора Василия Соловьева-Седого на стихи поэта Алексея Фатьянова 1947 года.

В начале мая Пугачева приехала на церемонию прощания с российским модельером Валентином Юдашкиным.

О решении артистки приехать в Россию перед проведением церемонии сообщила певица Лайма Вайкуле. «Мне Алла позавчера сказала, что летит на похороны Валентина Юдашкина. Она говорила: "Валя приезжал ко мне совсем больной пару недель назад. Я сейчас что, не поеду к нему на похороны?"» — процитировала Вайкуле слова Пугачевой.