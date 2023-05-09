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23:04, 9 мая 2023Мир

Немецкий оборонный концерн захотел производить оружие на Украине

Welt: Rheinmetall намерен договориться о производстве танков, снарядов и ПВО на Украине

Фото: Florian Gaertner / Globallookpress.com

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall хочет договориться о производстве оружия на Украине в ближайшие несколько недель, об этих намерениях заявил его глава Армин Паппергер, его слова приводит издание Welt.

Руководитель компании сообщил, что помимо планов о производстве в стране нового танка Panther, о которых известно уже два месяца, ожидается сотрудничество или создание совместных предприятий для производства систем противовоздушной обороны, военного транспорта и беспилотников.

«Таким образом мы дадим Украине возможность защитить себя в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — заявил Паппергер на собрании акционеров.

Ранее стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall может увеличить производство до 600 тысяч артиллерийских снарядов в год для помощи Украине. С этим предложением выступил глава концерна Армин Паппергер после визита комиссара ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретона на завод в Унтерлюсе.

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Марина Совина
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