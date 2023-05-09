США заявили о намерении сдерживать Китай в течение десятилетий

Заместитель главы Минобороны США Кэтлин Хикс рассказала, что Пентагон намерен заниматься сдерживанием Китая в течение десятилетий. По ее словам, два государства будут продолжать соперничать друг с другом на протяжении долгого времени, сообщает ТАСС.

Представитель американского оборонного ведомства подчеркнула, что сдерживание КНР не означает наличие конфликта между странами. Она уточнила, что Пентагон доволен тем, что Китай, оценивая возможные риски агрессии, осознает, что «сегодня не тот день» и будет добиваться того, чтобы это продолжалось как можно дольше.

«КНР является вызовом на поколения. Хотя страна будет меняться, она никуда не исчезнет. Так что мы ведем постоянное соперничество с тем, чтобы получить преимущество», — заключила Хикс.

Ранее журналист Фан Аньци заявил, что новый законопроект США, нацеленный на сдерживание КНР, говорит о страхе потерять влияние в мире. Он рассказал, что документ направлен на ограничение потока технологий в Китай, удержание Пекина от инициирования конфликта с островом Тайвань и ужесточение правил, блокирующих приток американского капитала в китайские фирмы.