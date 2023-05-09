В российском регионе 17 человек отравились шаурмой

В башкирском Мелеузе 17 человек отравились шаурмой, возбуждено уголовное дело

В башкирском Мелеузе 17 человек получили пищевое отравление после употребления шаурмы в одном киоске. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России по Башкирии.

По информации ведомства, 8 мая в инфекционное отделение Мелеузовской больницы обратились 17 человек, в том числе 9 несовершеннолетних, с признаками пищевого отравления.

Отмечается, что граждане почувствовали резкое ухудшение здоровья и обратились за медицинской помощью. После их госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». На место выехала сдедственно-оперативная группа с сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее в районе Коптево в Москве годовалый ребенок проглотил снюс и попал в больницу с отравлением.