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03:37, 9 мая 2023Россия

В Москве мужчина устроил стрельбу в квартире

«Известия»: на юге Москвы мужчина выстрелил в мать в ходе семейного конфликта
СюжетСтрельба в Москве

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Москве на улице Подольских курсантов мужчина выстрелил в мать из пневматического оружия в ходе семейного конфликта. Об этом сообщили «Известиям» в столичном ГУ МВД.

По информации издания, пострадавшую доставили в городскую клиническую больницу. Отмечается, что у нее не тяжелые травмы. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

Ранее под Новосибирском полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу из окна квартиры.

Также в городе Вятские Поляны Кировской области мужчина открыл стрельбу из окна квартиры на пятом этаже.

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Юлия Мискевич
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