США объявят о новом пакете военной помощи Украине

AP: США 9 мая объявят о новом пакете военной помощи Украине на 1,2 млрд долларов

США во вторник, 9 мая, объявят о новом пакете военной помощи Украине на 1,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на неназванные источники.

Отмечается, что Соединенные Штаты объявят о предоставлении долговременной военной помощи, которая будет нацелена на укрепление ПВО. «В отличие от американской техники, оружия и боеприпасов, которые отправляются на Украину со складов Пентагона, эти средства планируется потратить в ближайшие месяцы или даже годы на обеспечение будущих потребностей Украины», — сообщили собеседники агентства.

По данным издания, помощь СЩА будет включать системы ПВО, боеприпасы для них и беспилотники и финансирование обслуживания различных систем.

Ранее исследователь внешней политики США в области международных отношений Хэл Брэндс при этом заявил об истощении американской военной машины из-за Украины. «США находятся в сложном положении — Вашингтону потребовались годы, чтобы обеспечить то количество противотанковых ракет и другого оружия, которое Украина израсходовала за недели», — считает он.