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05:03, 9 мая 2023Мир

Антонов назвал осквернение часовни в Вашингтоне разбоем русофобов

Посол Антонов назвал осквернение православной часовни в Вашингтоне разбоем русофобов

Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал осквернение православной часовни в столице США разбоем «движимых ненавистью» русофобов. Об этом он сказал в видеообращении, передает РИА Новости.

Отмечается, что вандалы взломали двери, разбили окна и залили краской фрески в часовне на русском участке кладбища Рок-Крик в Вашингтоне.

По словам Антонова, антироссийская ненависть заставила американцев «посягнуть на святое». Дипломат добавил, что вандалы разгромили «многие места упокоения русских верующих».

«Призываем американские власти одуматься и прекратить потакать нацистам ради конъюнктурных соображений», — подчеркнул российский посол.

В заявлении Антонов заявил, что США провоцируют новый всплеск русофобии накануне 9 Мая. «Власти не только не препятствуют стиранию всего, что связано с Россией, но и сами любыми способами стараются раздуть истерию», — отметил Антонов в своем видеообращении.

Марина Совина
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