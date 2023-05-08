США обвинили во всплеске русофобии накануне 9 Мая

Посол России Антонов: США провоцируют русофобию накануне 9 Мая

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что США провоцируют новый всплеск русофобии накануне 9 Мая, Москва призывает Вашингтон одуматься и не потакать неонацистам. С обвинениями выступил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

«Власти не только не препятствуют стиранию всего, что связано с Россией, но и сами любыми способами стараются раздуть истерию», — отметил Антонов в своем видеообращении.

Дипломат отметил, что в Штатах фальсифицируют факты о Второй мировой войне, а также игнорируют решающий вклад Красной армии в разгром фашизма. По словам Антонова, позором и глумлением над историей он назвал присутствие на мероприятиях в Вашингтоне посла Украины в качестве «гостя номер один».

«Призываем американские власти одуматься и прекратить потакать нацистам ради конъюнктурных соображений», — подытожил он.

В апреле посол США в России Линн Трейси в интервью газете «Коммерсантъ» отказалась считать россиян врагами и заявила, что Соединенные Штаты не хотят отменить российский народ или культуру страны. При этом, по ее словам, в настоящее время отношения между Москвой и Вашингтоном находятся на одной из самых низших точек за долгое время.

Ранее член российской дипмиссии при ООН в Женеве Кристина Сукачева заявила, что Москва обеспокоена беспрецедентной русофобской дискриминацией, с которой сталкиваются русскоговорящие во Франции. По ее словам, соответствующая информация об агрессии на бытовом уровне регулярно поступает от соотечественников.