Россия заявила о беспрецедентной русофобии во Франции

Россия выразила в Совете ООН обеспокоенность из-за беспрецедентной русофобии во Франции

Россия выражает обеспокоенность в связи с беспрецедентной русофобской дискриминацией, с которой сталкиваются русскоговорящие во Франции. Об этом заявила член российской дипмиссии при ООН в Женеве Кристина Сукачева, выступая в Совете ООН по правам человека, пишет РИА Новости.

По ее словам, соответствующая информация об агрессии на бытовом уровне регулярно поступает от соотечественников.

«Мы призываем французские власти с вниманием относиться к анонимным угрозам, поступающим в адрес русскоговорящих граждан», — призвала Сукачева и добавила, что Москва обеспокоена дискриминацией по расовому, этническому или религиозному признаку на французской территории.

11 апреля посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов сообщил, что в Аргентине участились случаи проявления русофобии, наблюдаются случаи прямого насилия. В то же время он подчеркнул, что Россия рассчитывает на дружеские отношения с южноамериканской страной.