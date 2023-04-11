Посол заявил об участившихся случаях русофобии в Аргентине

Посол Феоктистов заявил, что в Аргентине участились случаи русофобии

В Аргентине участились случаи проявления русофобии, наблюдаются случаи прямого насилия. Об этом заявил посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов, передает РИА Новости.

В частности, в 2022 году власти Буэнос-Айреса отказали русскоязычной общине в праздновании популярной ежегодной вечеринки «Матушка Русь», уточнил дипломат. По его словам, в предыдущие годы данная вечеринка «собирала тысячи участников и являлась одним из важнейших событий в жизни диаспоры». Кроме того, Феоктистов напомнил, что одного из почетных российских консулов ударили в затылок при выходе из католического храма. Нападавшие также выкрикивали «оскорбительные выкрики в адрес России», добавил он.

В то же время посол подчеркнул, что Россия рассчитывает на дружеские отношения с южноамериканской страной. Он отметил, что страны связаны многолетней историей дипломатических отношений и помощью во время пандемии COVID-19. «Мы вправе надеяться, что Аргентина не отступает от своих стандартов в области прав человека и не опускается до дешевой русофобии», — заявил Феоктистов.

Ранее посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов назвал искусственной шумихой скандал вокруг приезда россиян в Аргентину. Он также рассказал, что в Буэнос-Айресе также были зафиксированы случаи, когда русская речь становилась поводом для проверки документов на улице — с подобными ситуациями столкнулись даже сотрудники диппредставительства.