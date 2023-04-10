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19:50, 10 апреля 2023Мир

В России отреагировали на скандал вокруг поездок россиян в Аргентину

Посол Феоктистов назвал искусственной шумихой скандал вокруг приезда россиян в Аргентину

Фото: R.M. Nunes / Shutterstock / Fotodom

Посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов считает, что миграционная служба Аргентины и средства массовой информации раздули скандал и создали так называемую искусственную шумиху вокруг возросшего потока россиян в страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление дипломата.

Реагируя на происходящее, представитель консульства подчеркнул, что, согласно статистике, число иммигрантов из некоторых латиноамериканских стран значительно больше, однако именно российские граждане стали предметом особого внимания и негативной реакции.

Феоктистов признался, что в Буэнос-Айресе также были зафиксированы случаи, когда русская речь становилась поводом для проверки документов на улице — с подобными ситуациями столкнулись даже сотрудники диппредставительства.

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Посол напомнил, что Россию и Аргентину долгие годы связывали узы тесного сотрудничества. «Мы вправе рассчитывать на то, что эта дружба и впредь будет выстраиваться на основе взаимности, а Аргентина не отойдет от своих правочеловеческих стандартов и не опустится до низкопробной русофобии», — заключил он.

8 марта стало известно, что с начала 2022 года в Аргентину прибыло более 22 тысяч россиян, однако 60 процентов из них уже покинули страну. Наибольший всплеск произошел в четвертом квартале 2022 года. В январе в страну прибыло более 4500 россиян, что в четыре раза больше, чем годом ранее, а в феврале одним рейсом Ethiopian Airlines через Аддис-Абебу прибыли 33 женщины в третьем триместре беременности.

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Варвара Кошечкина
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