Названо число приехавших в Аргентину с начала 2022 года россиян

Bloomberg: с начала 2022 года в Аргентину приехало более 22 тысяч россиян

С начала 2022 года в Аргентину прибыло более 22 тысяч россиян, однако 60 процентов из них уже покинули страну. Это число называет агентство Bloomberg со ссылкой на данные аргентинского Министерства иммиграции.

Наибольший всплеск произошел в четвертом квартале 2022 года. В январе в страну прибыло более 4500 россиян, что в четыре раза больше, чем годом ранее, а в феврале одним рейсом Ethiopian Airlines через Аддис-Абебу прибыли 33 женщины в третьем триместре беременности. Однако у агентства нет данных, куда отправились россияне, покинувшие Аргентину.

Как отмечает Bloomberg, приток высококвалифицированных россиян может помочь Аргентине восполнить пробел, образовавшийся в результате переезда образованных людей в Европу в последние годы, чтобы избежать экономической неопределенности. При этом многие мигранты, похоже, не видят проблемы в том, что за свою 200-летнюю историю Аргентина девять раз объявляла дефолт по своему суверенному долгу.

Россияне могут пребывать на территории Аргентины без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней. При этом иностранным родителям ребенка, родившегося в Аргентине, проще получить паспорт этой страны.