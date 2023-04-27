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21:29, 27 апреля 2023Мир

Посол США отказалась считать россиян врагами

Посол США в РФ Трейси заявила, что американцы не считают россиян врагами
Линн Трейси

Линн Трейси. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Посол США в России Линн Трейси в интервью газете «Коммерсантъ» отказалась считать россиян врагами и заявила, что Соединенные Штаты не хотят отменить российский народ или культуру страны.

Дипломат указала, что в настоящее время отношения между Москвой и Вашингтоном находятся на одной из самых низших точек за долгое время. Причиной этому она назвала «неверно истолкованную» Россией ситуацию на Украине в 2014 году.

При этом Трейси подчеркнула, что американцы не рассматривают россиян как врагов, несмотря на многочисленные разговоры о русофобии в США.

«Это не является целью Соединенных Штатов. И мы, безусловно, никаким образом не хотим отменить народ России», — заключила посол.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила западных дипломатов о выдворении из России за деятельность, направленную на разжигание розни и вражды в обществе. По словам дипломата, любые действия Соединенных Штатов, Великобритании, Канады и других недружественных стран, «присоединившихся к оголтелой русофобии англосаксов, будут пресекаться самым решительным образом».

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Марина Совина
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