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21:36, 17 апреля 2023Мир

Захарова пригрозила западным дипломатам выдворением из России

Захарова предупредила западных дипломатов о выдворении из России за подрывную работу

Фото: МИД России / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила западных дипломатов о выдворении из России за деятельность, направленную на разжигание розни и вражды в обществе. Ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, любые действия Соединенных Штатов, Британии, Канады и других недружественных стран, «присоединившихся к оголтелой русофобии англосаксов, будут пресекаться самым решительным образом», а вовлеченные в подрывную работу дипломаты — выдворяться из страны.

В заявлении Захарова подчеркнула, что Москва считает неприемлемыми высказывания посла Великобритании в России Деборы Броннерт после приговора оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе (признан в России иноагентом). «Иначе как попыткой оказать давление на российскую систему правосудия эти действия назвать нельзя», — сказала она.

17 апреля Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в госизмене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков про Вооруженные силы России.

Марина Совина
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