МИД оценил реакцию иностранных послов на приговор Кара-Мурзе

Захарова назвала слова иностранных послов о приговоре Кара-Мурзе вмешательством в дела РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая реакцию иностранных послов на приговор оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе (признан в России иноагентом), назвала их слова вмешательством в дела России. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Захарова заявила, что Москва считает неприемлемыми высказывания посла Великобритании в России Деборы Броннерт после приговора Кара-Мурзе, и предостерегла британские власти от политизации международной правозащитной тематики. Она подчеркнула, что подобные действия иначе как попыткой оказать давление на российскую систему правосудия назвать нельзя.

«Непонятно, на каком основании британские дипломаты берутся судить о справедливости судебных приговоров в отношении граждан других стран в юрисдикции, не имеющей никакого отношения к Лондону», — добавила Захарова.

17 апреля Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в госизмене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков про ВС РФ. Оглашение приговора над оппозиционером посетили 40 сотрудников дипломатических представительств из 25 стран, среди которых есть дипломаты из США, Канады, Великобритании и Франции.