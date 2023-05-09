Папа Римский назвал сексуальных насильников врагами и призвал любить их

Папа Римский Франциск заявил, что сексуальные насильники тоже заслуживают любви

Папа Римский Франциск назвал сексуальных насильников отвратительными врагами, но призвал любить их. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что своим мнением Франциск поделился в частной беседе с иезуитами во время своего визита в Венгрию в конце апреля. Глава Ватикана заключил, что насильники, как и прочие люди, заслуживают христианской любви и заботы.

«Обидчик — враг. Каждый из нас чувствует это, потому что сопереживает страданиям обиженных... Даже разговор с обидчиком вызывает отвращение, это нелегко. Но они тоже дети Божьи. Они заслуживают наказания, но они также заслуживают пастырского попечения», — заявил понтифик.

В январе Франциск заявил, что гомосексуализм является грехом, но не преступлением. Понтифик призвал всех католических епископов «проявлять милосердие» к представителям ЛГБТК-сообщества. По его словам, отсутствие милосердия к ближнему не менее греховно, чем сам гомосексуализм.