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19:30, 9 мая 2023Мир

Папа Римский назвал сексуальных насильников врагами и призвал любить их

Папа Римский Франциск заявил, что сексуальные насильники тоже заслуживают любви

Фото: Remo Casilli / Reuters

Папа Римский Франциск назвал сексуальных насильников отвратительными врагами, но призвал любить их. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что своим мнением Франциск поделился в частной беседе с иезуитами во время своего визита в Венгрию в конце апреля. Глава Ватикана заключил, что насильники, как и прочие люди, заслуживают христианской любви и заботы.

«Обидчик — враг. Каждый из нас чувствует это, потому что сопереживает страданиям обиженных... Даже разговор с обидчиком вызывает отвращение, это нелегко. Но они тоже дети Божьи. Они заслуживают наказания, но они также заслуживают пастырского попечения», — заявил понтифик.

В январе Франциск заявил, что гомосексуализм является грехом, но не преступлением. Понтифик призвал всех католических епископов «проявлять милосердие» к представителям ЛГБТК-сообщества. По его словам, отсутствие милосердия к ближнему не менее греховно, чем сам гомосексуализм.

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Зарина Дзагоева
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