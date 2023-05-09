Папа Римский назвал сексуальных насильников врагами и призвал любить их
Папа Римский Франциск назвал сексуальных насильников отвратительными врагами, но призвал любить их. Об этом сообщает Reuters.
Уточняется, что своим мнением Франциск поделился в частной беседе с иезуитами во время своего визита в Венгрию в конце апреля. Глава Ватикана заключил, что насильники, как и прочие люди, заслуживают христианской любви и заботы.
«Обидчик — враг. Каждый из нас чувствует это, потому что сопереживает страданиям обиженных... Даже разговор с обидчиком вызывает отвращение, это нелегко. Но они тоже дети Божьи. Они заслуживают наказания, но они также заслуживают пастырского попечения», — заявил понтифик.
В январе Франциск заявил, что гомосексуализм является грехом, но не преступлением. Понтифик призвал всех католических епископов «проявлять милосердие» к представителям ЛГБТК-сообщества. По его словам, отсутствие милосердия к ближнему не менее греховно, чем сам гомосексуализм.