Во Франции призвали ЕС признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Во Франции призвали Евросоюз включить ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций

Национальное собрание Франции в принятой во вторник, 9 мая, резолюции призвало власти страны и Европейский союз (ЕС) включить частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» в список террористических организаций. Об этом пишет ТАСС.

Документ предложили депутат из Парижа от фракции партии президента республики Эммануэля Макрона «Возрождение» Бенжамен Хаддад и еще 13 парламентариев, причиной своего решения они назвали деятельность ЧВК в Сирии, странах Африки и на Украине. За принятие резолюции проголосовали все присутствующие в тот момент члены Нацсобрания — 331 человек. Во время обсуждения и голосования в зале присутствовал посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

В тексте резолюции депутаты также порекомендовали правительству Франции по дипломатическим каналам убеждать государства — члены ООН принимать аналогичные меры против ЧВК «Вагнер». Отмечается, что с помощью резолюции Нацсобрание выражает мнение по тому или иному вопросу. Она носит символический характер, содержащиеся в ней рекомендации не обязательны для исполнения правительством.

Ранее межпартийная группа парламента Великобритании по Судану призвала объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией и «ввести целевые санкции». Британские депутаты обвинили ЧВК «Вагнер» в подготовке войск в Судане, поставках оружия воюющим сторонам, а также распространении дезинформации.