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02:42, 27 апреля 2023Мир

В Британии призвали объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Telegraph: депутаты Британии призвали объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Фото: Simon Frederick / Unsplash

Межпартийная группа парламента Великобритании по Судану призвала объявить частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» террористической организацией и «ввести целевые санкции». Об этом сообщает The Telegraph.

Британские депутаты обвинили ЧВК «Вагнер» в подготовке войск в Судане, поставках оружия воюющим сторонам, а также распространении дезинформации. По их словам, власти страны должны расследовать российского влияние в Дарфуре, Судане и по всему Сахелю.

Депутаты считают, что бенефициарами поддержки со стороны ЧВК «Вагнер» являются командующий Силами быстрого реагирования Мухаммад Дагло и представитель официальной власти Абдель Фаттах аль-Бурхан.

В докладе британских депутатов говорится, что военная компания была активна в Судане еще до государственного переворота, который произошел в 2021 году. По их словам, представители ЧВК «Вагнер» распространяли в стране дезинформацию и пропагандировали антидемократические идеи.

17 апреля офис украинского генерального прокурора предъявил ЧВК «Вагнер» обвинение в посягательстве на территориальную целостность республики. До этого сообщалось, что Европейский союз расширил черный список в отношении России и внес в него ЧВК «Вагнер».

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Марина Совина
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