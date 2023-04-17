Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:24, 17 апреля 2023Бывший СССР

На Украине предъявили обвинение ЧВК «Вагнер»

Генпрокурор Украины предъявил «Вагнер» обвинение в посягательстве на целостность страны

Фото: Gerard Bottino / Keystone Press Agency / Global Look Press

Генпрокуратура Украины предъявила частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» обвинение в посягательстве на территориальную целостность страны. Как сообщили в офисе генпрокурора в Telegram-канале, отдельных участников ЧВК обвиняют в убийствах и жестоком обращении с украинским гражданским населением.

«В ходе расследований сообщено о подозрении руководителю ЧВК "Вагнер" и руководителю одного из его подразделений по фактам ведения агрессивной войны и посягательства на территориальную целостность Украины (статья 437, статья 110 УК Украины)», — уточняется в сообщении.

Также утверждается, что Генпрокуратура страны проверит обстоятельства в рамках расследования уголовных производств, действиям военнослужащих будет предоставлена соответствующая правовая оценка.

13 апреля стало известно, что Евросоюз расширил черный список в отношении России и внес в него частную военную компанию «Вагнер».

25 февраля ЕС в рамках десятого пакета санкций ввел отдельный блок ограничений в отношении ЧВК, в него были включены 11 физлиц и семь организаций. Согласно заявлению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, «деятельность группы "Вагнер" представляет угрозу для людей в странах, где они работают, и для Евросоюза».

В свою очередь, основатель «Вагнер» Евгений Пригожин саркастически прокомментировал действия ЕС, назвав это «большой трагедией».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Власти Брянской области сообщили о попытке проникновения со стороны Украины
Определены районы Москвы с самыми высокими новостройками
Названы продукты для профилактики болезней ЖКТ
В США предупредили о возможных путях обхода потолка цен на нефть из России
«Ак Барс» обыграл ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина
В российском регионе дом рухнул в реку и уплыл
Реакция Успенской на поцелуй Баскова попала на видео
Назван способ быстрее пережить расставание
Захарова пригрозила западным дипломатам выдворением из России
МИД оценил реакцию иностранных послов на приговор Кара-Мурзе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.