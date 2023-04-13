ЕС внес ЧВК «Вагнер» в черный список

Евросоюз внес в черный список ЧВК «Вагнер» и РИА ФАН

Евросоюз расширил черный список в отношении России и внес в него частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер». Соответствующие нормативные акты в четверг, 13 апреля, были опубликованы в «Официальном журнале ЕС».

Кроме того, в документе речь идет о российском интернет-издании РИА ФАН. В ЕС сочли, что два указанных юридических лица должны быть добавлены в перечень организаций и органов, к которым применяются ограничительные меры.

25 февраля ЕС в рамках десятого пакета санкций ввел отдельный блок ограничений в отношении группы «Вагнер», в него были включены 11 физлиц и семь организаций. Согласно заявлению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, «деятельность группы "Вагнер" представляет угрозу для людей в странах, где они работают, и для Евросоюза» и «ставит под угрозу международный мир и безопасность, поскольку не действует в рамках каких-либо правовых норм».

В июле прошлого года стало известно, что ЕС включил в черный список российский мотоклуб «Ночные волки». Боррель тогда пояснил, что организация «связана с дезинформацией и агрессией в отношении Украины».