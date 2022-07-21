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Евросоюз включил в черный список Сбербанк и «Ночных волков»

Боррель заявил о включении в черный список Евросоюза Сбербанка и «Ночных волков»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Евросоюз включил в черный список Сбербанк и российский мотоклуб «Ночные волки». Об этом заявил в своем Twitter-аккаунте верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мы включили в черный список Сбербанк и ряд новых лиц, связанных с дезинформацией и агрессией в отношении Украины, в том числе военных и членов мотоклуба "Ночные волки"», — написал он.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России. Санкции вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, там же опубликуют все подробности нового пакета.

Президент «Ночных волков» Александр Залдастанов (Хирург) накануне заявил, что члены мотоклуба, живущие в странах Европы, подверглись арестам и обыскам.
По его словам, аресты и обыски в домах начались несколько дней назад. Байкер подчеркнул, что никто из его товарищей «не дал слабину, не отказался от дружбы и своих убеждений».

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Варвара Кошечкина
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