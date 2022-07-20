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Байкер Хирург заявил об обысках в домах «Ночных волков» в Европе

Байкер Хирург заявил об арестах и обысках в домах членов мотоклуба «Ночные волки» в Европе
Александр Залдостанов

Александр Залдостанов. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Члены мотоклуба «Ночные волки», живущие в странах Европы, подверглись арестам и обыскам. Об этом заявил РИА Новости президент мотоклуба Александр Залдастанов (Хирург).

По его словам, аресты и обыски в домах начались несколько дней назад. «Людям задавали какие-то идиотские вопросы, какие-то завуалированные угрозы и прочее. Все это говорит о том, что так называемые западные партнеры очень боятся нарастающего противодействия», — предположил он.

Байкер подчеркнул, что никто из его товарищей «не дал слабину, не отказался от дружбы и своих убеждений».

Ранее стало известно, что Евросоюз наложит санкции на всероссийский мотоклуб «Ночные волки» и его президента Александра Залдастанова.

В начале июня байкер назвал спецоперацию на Украине «кромешной схваткой» России и Запада. Он добавил, что война никогда никому не приносила блага, но она «возвращала России право на существование».

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Варвара Кошечкина
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