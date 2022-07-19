Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Евросоюз наложит санкции на байкера Хирурга

Reuters: байкера Залдостанова и мотоклуб «Ночные волки» внесут в санкционный список ЕС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Евросоюз наложит санкции на всероссийский мотоклуб «Ночные волки» и его президента Александра Залдостанова, известного по прозвищу Хирург. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект документа.

Сообщается, что байкер и мотоклуб будут внесены в новый санкционный список, который собирается принять ЕС.

Также стало известно, что российские актеры Сергей Безруков и Владимир Машков оказались под угрозой включения в черный список Евросоюза.

В начале июня Александр Залдостанов назвал спецоперацию на Украине «кромешной схваткой» России и Запада. Он добавил, что война никогда никому не приносила блага, но она «возвращала России право на существование».

В прошлом году Залдостанов стал гражданином Донецкой народной республики. Он заявил, что «стать гражданином ДНР означает еще раз присягнуть России».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Европа захотела смягчить санкции ради экспорта российского продовольствия
В Госдуме обвинили Ельцина в появлении ЛГБТ и «всей мерзости» в России
Еврокомиссия предложила выделить 500 миллионов евро для пополнения вооружений ЕС
Верховная Рада отстранила от работы генпрокурора Ирину Венедиктову
В России появились vmoji
Дагестанского экс-футболиста Премьер-лиги задержали в Москве за мошенничество
Слуцкий рассказал об условиях России при возобновлении переговоров с Украиной
Россияне массово заинтересовались новым форматом путешествий по стране
Росздравнадзор заявил о необходимости активизировать вакцинацию
Прическу принца Гарри высмеяли в сети со словами «неряшливая швабра»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.