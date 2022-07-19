Евросоюз наложит санкции на байкера Хирурга

Reuters: байкера Залдостанова и мотоклуб «Ночные волки» внесут в санкционный список ЕС

Евросоюз наложит санкции на всероссийский мотоклуб «Ночные волки» и его президента Александра Залдостанова, известного по прозвищу Хирург. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект документа.

Сообщается, что байкер и мотоклуб будут внесены в новый санкционный список, который собирается принять ЕС.

Также стало известно, что российские актеры Сергей Безруков и Владимир Машков оказались под угрозой включения в черный список Евросоюза.

В начале июня Александр Залдостанов назвал спецоперацию на Украине «кромешной схваткой» России и Запада. Он добавил, что война никогда никому не приносила блага, но она «возвращала России право на существование».

В прошлом году Залдостанов стал гражданином Донецкой народной республики. Он заявил, что «стать гражданином ДНР означает еще раз присягнуть России».