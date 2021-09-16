Байкер Хирург стал гражданином ДНР

Глава мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов по прозвищу Хирург стал гражданином самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом 16 сентября сообщает «Донецкое агентство новостей».

Паспорт байкеру вручил глава ДНР Денис Пушилин. «Ты очень много сделал и продолжаешь делать для республики. Считаю абсолютно правильным, чтобы ты не просто считался другом республики, а и имел паспорт Донецкой народной республики», — сказал он.

Залдостанов в свою очередь заявил, «стать гражданином ДНР означает еще раз присягнуть России». «Я бы очень хотел, чтобы вся наша элита, если бы и имела какое-то другое гражданство, так оно было только одним — это гражданство Донбасса», — добавил он.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что выявила массовую раздачу российских паспортов жителям самопровозглашенных республик Донбасса накануне выборов в Госдуму.