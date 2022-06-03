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Байкер Хирург назвал спецоперацию на Украине «кромешной схваткой» с Западом

Байкер Хирург заявил, что «кромешная схватка» операции на Украине закончится победой РФ
Александр Залдастанов

Александр Залдастанов. Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости

Президент всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург) назвал спецоперацию на Украине «кромешной схваткой» России и Запада. Он заявил, что противостояние закончится победой Москвы, передает РИА Новости.

«Все войны у России — с тьмой и преисподней. И мы вновь вступили в эту войну. Это кромешная схватка, в которой задействованы все ресурсы врагов. Но что бы они ни делали, победа будет за нами», — подчеркнул байкер.

Хирург добавил, что война никогда никому не приносила блага, но она возвращала России право на существование. Он заключил, что для россиян слова «война» и «победа» являются синонимами, поэтому «враг будет разбит».

Ранее стало известно, что участники всероссийского мотоклуба «Ночные волки» собрали и направили гуманитарную помощь жителям Донбасса. Лидер мотоклуба Александр Залдастанов призвал поддержать жителей региона.

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Марина Совина
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