Байкер Хирург назвал спецоперацию на Украине «кромешной схваткой» с Западом

Байкер Хирург заявил, что «кромешная схватка» операции на Украине закончится победой РФ

Президент всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург) назвал спецоперацию на Украине «кромешной схваткой» России и Запада. Он заявил, что противостояние закончится победой Москвы, передает РИА Новости.

«Все войны у России — с тьмой и преисподней. И мы вновь вступили в эту войну. Это кромешная схватка, в которой задействованы все ресурсы врагов. Но что бы они ни делали, победа будет за нами», — подчеркнул байкер.

Хирург добавил, что война никогда никому не приносила блага, но она возвращала России право на существование. Он заключил, что для россиян слова «война» и «победа» являются синонимами, поэтому «враг будет разбит».

Ранее стало известно, что участники всероссийского мотоклуба «Ночные волки» собрали и направили гуманитарную помощь жителям Донбасса. Лидер мотоклуба Александр Залдастанов призвал поддержать жителей региона.

