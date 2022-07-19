Безруков и Машков оказались под угрозой включения в черный список ЕС

EUobserver: Безруков и Машков включены в проект нового черного списка, обсуждаемого в ЕС

Российские актеры Сергей Безруков и Владимир Машков оказались под угрозой включения в черный список Евросоюза. Об этом пишет EUobserver.

По информации издания, артисты попали в проект нового санкционного перечня, который обсуждается в ЕС. Аналогичные меры могут коснуться мотоклуба «Ночные волки» и его лидера Александра Залдостанова, известного как Хирург.

21 июня актриса Мария Машкова сообщила, что перестала общаться с отцом после конфликта, возникшего из-за разных взглядов на украинский кризис. Она также рассказывала, что после начала спецоперации Машков просил ее с семьей вернуться в Россию из США, однако она отказалась.

В апреле Безруков возмутился новостью о том, что лондонская национальная галерея The National Gallery переименовала картину французского художника-импрессиониста Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в «Украинских танцовщиц», и раскритиковал это решение. «Что дальше? Великую школу русского балета тоже назовут украинской?» — заявил он.